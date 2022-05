Policiais fazem parto de mulher que não sabia da gravidez na Bahia

Uma mulher que não sabia da própria gravidez foi surpreendida não só com o bebê, mas com um trabalho de parto auxiliado por policiais militares, em Brumado, no sudoeste baiano, no último sábado (21).

A comandante da 34ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brumado), major Leila Souza Gonçalves Silva, contou que a equipe estava no Hospital Regional de Brumado aguardando uma policial que estava em atendimento quando a mãe da uma mulher entrou na recepção para pedir ajuda.

“Quando o soldado Iuri Figueiredo Simões se aproximou do carro, que estava no estacionamento da unidade de saúde, percebeu que se tratava de um trabalho de parto, pois a bebê já estava com a cabeça para fora. Rapidamente, ele pegou um lençol e ajudou a chegada de Maria Vitória ao mundo. Outro PM deu assistência ajudou a levar a dupla para dentro do hospital, para receber a assistência médica”, explica.

O soldado contou que a mãe do bebê não sabia da gravidez. Ela havia dado à luz havia pouco tempo e achou que o corpo ainda estava em recuperação do parto anterior.

“Meu lado policial falou mais alto. Eu só queria que a bebê e a mãe estivessem seguras. Foi uma emoção muito grande, cuidei da criança como se fosse minha filha , que nasceu a pouco tempo”, diz o militar.

A criança e a mãe estão bem, mas continuam internadas no hospital.