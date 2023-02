Policiais infiltrados prendem ladrões de celulares na Barra

Dois homens envolvidos com uma organização criminosa especializada em roubo de celulares foram presos na madrugada desta sexta-feira (17), por policiais que estavam infiltrados na Barra. Com eles, foram encontrados vários aparelhos.

Os policiais são lotados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). "Estamos com delegados e investigadores realizando um trabalho de inteligência, infiltrando-se em meio aos foliões para localizar envolvidos com o tráfico de drogas, procurados pela Justiça e envolvidos com furtos e roubos. Na oitiva, eles informaram fazer parte de um grupo que atua em festas", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra Alves.

Os homens foram levados para a 14ª Delegacia Territorial, na Barra.

Quem teve o celular furtado ou roubado durante o Carnaval deve procurar o posto portando nota fiscal para recuperar o aparelho.