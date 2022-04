Policiais interceptam R$ 800 mil em cocaína dentro de carro em Candeias

Uma carga de cocaína avaliada em 800 mil reais foi interceptada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque, nesta sexta-feira (1). O flagrante aconteceu, na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os policiais civis e militares realizavam ações para redução de mortes violentas e combate ao tráfico de drogas, naquela região, quando decidiram abordar um veículo modelo Gol, na entrada da localidade de Caroba.

Dentro do automóvel as equipes encontraram 13 kg de cocaína, separados em cinco sacos. No local, o motorista informou que tinha recebido 300 reais para transportar a droga.

O homem, as drogas e o veículo foram apresentados no DHPP, onde o caso foi registrado.