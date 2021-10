Policiais localizam líder de organização criminosa do Nordeste de Amaralina

Equipes das Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), e da Polícia Federal localizaram, nesta quarta-feira (13), o criador e líder de uma organização criminosa com atuação no bairro de Nordeste de Amaralina, em Salvador. O criminoso e mais dois comparsas foram capturados, na cidade de Tamandaré, em Pernambuco.



O trio, que possuía mandado de prisão, faz parte um bando envolvido com tráfico de drogas e de armas, além de roubos contra instituições financeiras e carros-forte.



No imóvel em que os suspeitos foram capturados, os policiais encontraram dois veículos e, dentro de um deles, foi verificada uma certa quantidade de um pó branco. Os presos e os materiais apreendidos foram apresentados, na sede da Polícia Federal, em Recife.