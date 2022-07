Policiais militares são baleados durante troca de tiros no Nordeste de Amaralina

Dois policiais militares foram baleados no Nordeste de Amaralina, em Salvador, durante uma troca de tiros ocorrida no local na tarde do último domingo (10).

Segundo informações da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), por volta das 13h30, próximo à Ladeira da Praça, no Vale das Pedrinhas, durante rondas, policiais militares avistaram um grupo de homens armados que passaram a atirar.

A polícia informou que houve revide aos tiros dos homens armados, ficando dois policiais militares feridos por disparo de arma de fogo. Eles foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há detalhes sobre o estado de saúde deles.