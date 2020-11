Policiais se disfarçam de clientes e prendem '04' de facção em feira livre na Bahia

Um traficante foragido há três anos foi preso na manhã deste sábado, por equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Irecê. O homem, que seria o "04" na hierarquia de uma facção que atua em cidades baianas é considerado o maior produtor de maconha do Centro-Norte da Bahia.

A operação, que também contou com a 14ª Coordenadoria Regional (Irecê), foi deflagrada depois que os policiais descobriram que o traficante estava escondido na cidade. Após ações de inteligência, a polícia montou uma campana na feira livre de Irecê. Os investigadores estavam disfarçados de clientes da feira e conseguiram prender o suspeito.

O homem foi apresentado à DTE de Irecê, onde o mandado expedido pela Comarca de Salvador foi cumprido. Depois que ele prestar depoimento e fizer exames, será encaminhado ao Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador.

O traficante já tinha sido preso em 2009 pela Coordenação de Operações Especiais (COE). Segundo a polícia, ele é um dos fundadores de uma facção com atuações nos bairros de Nordestes de Amaralina e Cosme de Farias, em Salvador, além das cidades de Feira de Santana, Xique-Xique, Jacobina e Irecê.

"Estávamos com todas as equipes empenhadas na captura desse alvo prioritário da polícia baiana. Continuaremos com as ações de inteligência para prender outros integrantes desta facção, que atua aqui na região", afirmou o titular da DTE de Irecê, delegado Alex Nunes Rocha, através da assessoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).