Policial agride torcedor do Bahia na Fonte Nova; veja vídeo

Um torcedor do Bahia foi agredido por um policial militar na noite de quarta-feira (29), na Fonte Nova, após o triunfo por 1x0 contra o São Paulo, que garantiu a classificação tricolor às quartas de final da Copa do Brasil.

O torcedor festejava o resultado nos corredores do estádio quando foi empurrado pelo policial e agredido com cassetete, como é possível ver no vídeo a seguir, que flagra o ocorrido.

Através de uma nota publicada no site oficial, o Bahia informou que cobrou esclarecimentos da Polícia Militar da Bahia. "(...) o Esporte Clube Bahia procurou o comandante do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos) a fim de cobrar esclarecimentos e punições sobre o assunto. O tenente-coronel Saulo informou que será aberta uma sindicância para apurar esta denúncia", diz um trecho do comunicado.