Policial aposentado é preso por ameaça e agressão contra ex-companheira

Um policial militar da reserva foi preso na Ilha de Itaparica após ser acusado de ameaçar e agredir a ex-companheira. Segundo a polícia, os crimes são investigados desde o ano passado, quando a vítima fez as denúncias.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais da 24ª Delegacia Territorial (DT), de Vera Cruz, na segunda-feira (10). O titular da unidade, delegado Leandro Mascarenhas, pontuou a importância do registro da ocorrência. “Ainda que uma ameaça pareça algo simples, diante de uma agressão física, quanto antes o crime for registrado, mais rápido poderemos neutralizar a violência doméstica e familiar em questão”, comentou.

O acusado passou por exames de lesões corporais, foi encaminhado para uma carceragem militar e ficará à disposição do Poder Judiciário. As vítimas e testemunhas de violência doméstica podem denunciar sem precisar se identificar, por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando 181.