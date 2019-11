Policial assassinado em restaurante de Camaçari é enterrado em Alagoinhas

O corpo do cabo da Polícia Militar Renato Santana Medeiros, de 46 anos, foi enterrado na tarde desta terça-feira (5), no Cemitério Jardim da Saudade, no município de Alagoinhas. Ele morreu após reagir a um assalto em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Renato estava de folga e almoçava em um restaurante no bairro Gleba C, na tarde de segunda-feira (4), quando dois homens invadiram o estabelecimento e começaram a furtar os pertences dos clientes. No momento em que tentaram levar os objetos pessoais do cabo, ele reagiu e foi baleado.

Segundo a Polícia Civil, que já ouviu testemunhas nesta terça-feira (5), o caso é investigado como latrocínio (roubo sgeudo de morte). Houve troca de tiros entre Renato e os bandidos, que fugiram em seguida. Renato chegou a ser socorrido por policiais militares e levado para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu e morreu no local. Até o momento ninguém foi preso.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a vítima integrava há 20 anos o quadro de funcionários do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Ele morava no mesmo bairro em que foi morto.

Renato era casado e deixa uma filha. Ele é o oitavo policial militar assassinado este ano na Bahia. No ano passado, foram registradas 16 mortes deste tipo.