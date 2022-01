Policial chuta irmã de barranco e tenta matá-la afogada em rio no MS

O policial militar de Roraima Allison Tomazelli Barbosa, de 27 anos, foi preso em flagrante após chutar a irmã, de 19 anos, de um barranco e tentar matá-la afogada no rio Miranda, em Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e lesão corporal na delegacia.

Conforme Boletim de Ocorrência, obtido pelo g1, o policial teria chegado visto a irmã dormindo em um carro, às margens de um rio. O suspeito entrou no veículo e chamou a irmã, que não acordou. Com isso, retirou a irmã do veículo e a agrediu com tapas e empurrões.

A luta corporal entre os irmãos se seguiu até Tomazelli chutar a irmã, que caiu de um barranco de mais de 2 metros. Ela teria desmaiado com a queda mas, mesmo assim, o suspeito pulou na margem do rio e continuou a agredir a vítima.

O policial teria dito que a irmã "estaria fingindo", foi quando começou a afogá-la várias vezes.

Outras duas pessoas tentaram impedir as agressões, mas foram chutadas pelo policial. Relatos de testemunhas apontam que os presenes tinham ingerido bebidas alcoólicas.

Diante da situação, uma testemunha teria acionado os Bombeiros e a Polícia Militar. A vítima foi levada para um hospital com escoriações e luxações por todo o corpo.

Prisão em flagrante

Tomazelli foi preso em flagrante no sábado (22). Preso no Presídio Militar de Mato Grosso do Sul até segunda-feira (24), teve a prisão convertida em preventiva. Como medida cautelar, o policial foi proibido de se aproximar da irmã, vítima de tentativa de feminicídio, e das testemunhas.

A Polícia Militar de Roraima informou por meio de nota "que recebeu cópia do Auto de Prisão em Flagrante do militar, que foi preso no estado do Mato Grosso do Sul. Informou ainda que encaminhará o referido documento à Corregedoria da Polícia Militar de Roraima para fins de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório".