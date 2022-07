Policial é baleada após advertir passageiro sem máscara dentro de ônibus

Com a Covid-19 ainda circulando em diversas cidades do Brasil, algumas capitais ainda exigem o uso da máscara de proteção dentros dos ônibus, já que são ambientes fechados e propícios para a proliferação do vírus.

Mas, uma policial militar, após advertir um passageiro que estava sem a proteção dentro do veículo, na Zona Leste de São Paulo, foi baleada com a própria arma depois que o suspeito conseguiu atirar na perna da agente.

Segundo uma passageira, em entrevista ao jornal da Record, o homem não obedeceu ao pedido da cobradora para colocar a máscara. "Ele não respondeu nem que sim, nem que não. Cuspiu na cara da cobradora. A polícia segurou as duas mãos dele e deitou ele no chão. Eu ouvi os disparos, teve uma confusão ali na hora", disse.

Após a situação, o suspeito foi detido e a PM está fora de perigo.