Policial é baleado e homem é morto durante confronto em Itabuna

Um policial militar foi baleado e um homem acabou morto durante um confronto entre policiais e bandidos, na Rua Tupinambá, Bairro Novo Horizonte, em Itabuna, no Sul da Bahia. O confronto ocorreu por volta das 16h do último sábado (22), após os militares serem acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (Cicom) para averiguar uma denúncia de vários homens armados no bairro.

Em nota, a PM informou que, após a denúncia, os policiais se deslocaram para a região e, com a chegada deles ao local, os suspeitos, que estavam portando arma de fogo, evadiram do local disparando contra os militares, sendo observado que alguns deles adentraram em um imóvel. "Ato contínuo, os policiais cercaram a residência onde os homens se esconderam, ocasião em que um suspeito saiu da casa efetuando disparos contra as guarnições e atingindo um militar", informou a PM em nota.

O policial foi socorrido para o Hospital de Base de Itabuna. Um suspeito foi alvejado sendo socorrido para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Ocorrência apresentada na Delegacia . Militares continuam em rondas pela região para localizar os outros suspeitos do fato.