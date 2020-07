Policial e esposa são baleados em tentativa de assalto no Trobogy

O policial militar Marcos Almeida Silva e a esposa Joseane de Oliveira Santos foram vítimas de uma tentativa de assalto nas proximidades do condomínio Paralela Park, no bairro do Trobogy, na tarde deste domingo (12). Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Sete de Abril), por volta das 16h, dois homens armados tentaram roubar o casal, e o policial reagiu. Ele atingiu um dos criminosos, que morreu no local. Na ação, o militar e a esposa também ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O segundo suspeito conseguiu fugir.

Marcos e Joseane estão internados no Hospital Geral do Estado (HGE). Os dois precisam de doações de sangue dos tipos tipo A+ e O+.