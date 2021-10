Policial é morto a tiros durante tentativa de roubo em São Gonçalo dos Campos

Um policial civil foi morto na noite do sábado (30) no distrito de Magalhães, em São Gonçalo dos Campos, na região de Feira de Santana. Eliel Santana dos Santos trocou tiros com suspeitos durante uma tentativa de assalto. Um dos homens também morreu.

Segundo informações do Acorda Cidade, Eliel era lotado na 1ª Delegacia de Feira de Santana.

Dois homens abordaram Eliel na tentativa de assalto por volta das 19h30. Na troca de tiros, um deles, Charles André Santos de Sales Junior, 18 anos, foi atingido e também morreu.

Eliel chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do Tomba, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.