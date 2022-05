Policial é sequestrado e morto por militares após briga com dono de ferro-velho no Rio

Quatro militares foram presos, neste domingo (15), por envolvimento no assassinato do policial civil Renato Couto de Mendonça, no Rio de Janeiro. Entre os presos estão dois sargentos e um cabo da Marinha.



De acordo com as investigações, o crime aconteceu após a vítima ter uma desavença com o dono de um ferro-velho, localizado na Praça da Bandeira.



O filho do proprietário do ferro-velho, um militar da Marinha, junto com outros colegas, sequestraram o agente em uma viatura da Marinha. A equipe da 18ª DP recebeu a informação, realizou diligências e identificou os autores, que foram presos.

Segundo a principal linha de investigação, Renato foi morto e teve o corpo jogado no rio Guandu, no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Buscas estão sendo realizadas para localizá-lo.

Renato era perito papiloscopista, lotado no Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP), localizado no Centro do Rio.

Os autores serão autuados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prisão contou com agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira), da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e do IIFP.