Policial militar detido é encontrado morto em Paulo Afonso

Um policial militar da Bahia, residente do município de Delmiro Gouveia (AL), foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (31) em uma cela do 20ª Batalhão de Paulo Afonso, no norte do estado, onde era lotado.

Identificado como Danilo da Silva, o militar foi encontrado já sem vida por volta das 6h30 na carceragem onde estava detido. O policial tinha, supostamente, problemas psicológicos, e estaria fazendo greve de fome.

Na tarde dessa terça (30), Danilo teria sofrido um surto psicótico, e precisou ser atendido e medicado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Médico Legal (IML) de Paulo Afonso está fazendo a perícia cadavérica para definir a causa da morte. Um inquérito policial também foi instaurado para apurar o caso.

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que enviou nota informando que o caso está sendo investigado:

"Um soldado da Polícia Militar que estava custodiado por determinação da justiça do Estado de Alagoas no 20ª Batalhão, em Paulo Afonso, onde era lotado, foi encontrado desacordado na madrugada desta quarta-feira (31), pela equipe de serviço da unidade.

Imediatamente uma ambulância do Samu foi acionada e a morte foi constatada. No local, não havia característica que evidenciasse a causa da morte, que será atestada mais adiante com o laudo da perícia técnica. A família do militar está sendo acompanhada pelo comando da unidade. A Corregedoria da PM e a Polícia Civil investigam o caso."