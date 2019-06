Policial Militar é baleado em confusão dentro de bar na Bahia

Um policial militar foi baleado na madrugada do sábado (22) na cidade de Wenceslau Guimarães, no baixo-sul baiano. Quatro pessoas foram presas após o crime.

O PM estava com amigos participando de uma confraternização em um bar quando começou uma confusão generalizada no local. Ele tentou interferir, mas ao notar a presença do policial um dos suspeitos sacou uma arma e disparou. O PM, que não teve nome divulgado, foi atingido no tornozelo.

O suspeito de atirar fugiu do local com ajuda de comparsas. A Polícia Militar fez bloqueios em pontos da BR-101 para tentar prender os envolvidos. Ainda na madrugada, uma guarnição do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Santo Antônio de Jesus) localizou Danilo dos Santos Rodrigues, 31 anos, Tiago Santos Cardoso, 40 anos, e duas mulheres não identificadas em um Chevrolet Prisma, na altura do município do Recôncavo. Com o grupo estava a pistola que teria sido usada no crime.

Os quatro foram encaminhados para a 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença). As duas mulheres e Tiago, suspeitos de ajudar na fuga, foram liberados após depoimento e pagamento de fiança.Já Danilo, apontado como o atirador, continua preso à disposição da Justiça, segundo informação da Coorpin.

O PM, que é lotado na 60ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Gandu) foi socorrido para um hospital de Jequié. Não há detalhes sobre seu estado de saúde, mas ele não corria risco de morrer.