Policial militar e outro homem são encontrados mortos em Itabuna

Um policial militar foi encontrado morto ao lado de outra pessoa no município de Itabuna, no Sul da Bahia, na tarde de sexta-feira (10). De acordo com a assessoria da Polícia Militar, por volta das 16h40, oficiais do 15º Batalhão foram informados via 190 que dois indivíduos foram atingidos por disparos de arma de fogo no bairro Santa Clara.

O PM, identificado como Gilvan, e o outro homem, Paulo Filho (Foto: Reprodução/Giro Ipiaú)

A guarnição foi ao local e constatou as mortes. Os corpos foram encontrados na estrada que dá acesso à uma região conhecida como Ribeirão dos Cachorros. Os policiais identificaram que as vítimas estavam a bordo de um veículo modelo Saveiro Cross de cor branca e, durante a ocorrência, verificou que o policial assassinado era pertencente à 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba).

A cidade de Ubaitaba, onde o PM era lotado, fica a pouco mais de 60 Km de Itabuna. De acordo com o site Giro Ipiaú, o PM foi identificado como Gilvan e o outro homem como Paulo Filho.

Os policiais militares isolaram a área e solicitaram os agentes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) para realizar a perícia e remoção dos corpos.