Policial militar morre após reagir a tentativa de roubo em Feira de Santana

Um policial da 10º Companhia Independente de Polícia Militar (10º CIPM) morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de roubo no início da tarde deste sábado (29). Identificado como Saulo Matos dos Santos, 25, o policial transitava de motocicleta na Estrada do Alecrim, no bairro do Tomba em Feira de Santana, no momento em que foi abordado.

Imagens da câmera de segurança próxima ao local registraram o momento do crime. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver dois homens se escondendo em uma rua lateral da via. Eles se aproximam da estrada com a arma apontada para o policial, que continua com a moto em movimento enquanto atira em direção aos suspeitos. Um deles chega a cair na rua, mas o outro segue de pé e dispara contra Saulo, que cai da motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o policial foi socorrido por populares para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime.

A Polícia Civil (PC) informou que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana investiga a morte de Saulo. Segundo a pasta, o autor do latrocínio está sendo procurado e guias de perícia e remoção foram expedidas.