Policial que pediu namorado em casamento fardado terá conduta investigada

Foto: Reprodução

O policial que pediu seu namorado em casamento, no último domingo (23) em São Paulo, está tendo sua conduta apurada pela Polícia Militar (PM). O soldado Leandro Prior, 28, propôs o produtor Elton da Silva Luiz, 26, trajando o fardamento da instituição.

De acordo com o G1, a vontade do policial era fazer o pedido com o uniforme da PM no mesmo dia, mas durante a Parada LGBT. Os superiores de Leandro, no entanto, proibiram o ato sob a alegação de que o regulamento interno da instituição não prevê o uso do "fardamento" por agente da Polícia Militar de folga em "manifestações".

Leandro não trabalharia no domingo passado, mas sua escala de trabalho foi alterada. Ele, então, fez expediente no último domingo, quando decidiu oficializar o noivado com Elton em outro lugar, dessa vez no Largo Coração de Jesus, na região da Luz, perto de uma base da Polícia Militar.

O pedido de casamento do policial fardado ao namorado teve direito a alianças e beijo na boca.

Mas o que deveria ser um gesto de amor se tornou um problema para o soldado. Por meio de nota, a PM confirmou que irá apurar se Leandro desobedeceu alguma ordem superior ao usar o uniforme durante o pedido de casamento.

“Todas as circunstâncias relativas às condutas do Soldado PM Leandro Prior, que estava de serviço neste domingo (23) na região conhecida como Cracolândia, serão objeto de análise pelo seu respectivo Comando de Área”, informa nota enviada pela assessoria de imprensa da corporação.

Apesar de não explicar exatamente qual teria sido a infração militar cometida pelo policial, outro documento atribuído à PM, e que circula na web, mostra que Leandro não poderia usar farda para pedir o namorado em casamento porque estava trabalhando.

“Não estaria autorizado em razão do militar estar em serviço”, informa trecho do relatório intitulado “comunicação de fato envolvendo policial militar de serviço”. O documento ainda pede “demais providências” contra Leandro. O tenente que assina o papel alega ter encaminhado fotos do pedido de casamento e cópia da escala de serviço do soldado.