Policial reage e atira em suspeito durante assalto a ônibus no Bairro da Paz, em Salvador

Um policial militar que viajava dentro de um ônibus que faz a linha Paripe-Aeroporto reagiu a uma tentativa de assalto no veículo. Um dos suspeitos foi baleado. O caso aconteceu na noite desta terça (21), por voltas das 19h, nas imediações do Bairro da Paz.

De acordo com ocorrência da Polícia Militar, dois homens armados com uma faca do tipo peixeira anunciaram assalto dentro do coletivo. Um policial que estava no veículo sacou uma arma de fogo e atingiu um dos suspeitos. Após render os indivíduos, solicitou apoio de guarnições policiais.

O homem baleado foi socorrido para o Hospital Roberto Santos e a ocorrência foi registrada no Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos (Gerrc). Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

De acordo com a Polícia Civil, o outro integrante da dupla foi preso e conduzido ao Gercc. A unidade policial, que investiga o caso, já solicitou as imagens do sistema de videomonitoramento do ônibus.