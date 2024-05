SALVADOR

Suspeito é morto em confronto com a PM em Pirajá

Com ele foram apreendidos uma submetralhadora, 13 pinos de cocaína e um aparelho celular, que havia sido roubado

Um homem suspeito de envolvimento com o crime foi morto em confronto com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, na manhã desta quarta-feira (8), na localidade conhecida como Campo do Pantanal, em Pirajá.