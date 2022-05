Policial suspeito de matar barbeiro se apresenta à Corregedoria da Polícia

O investigador suspeito de matar Neviton Rodrigues da Silva, de 39 anos, no bairro Cidade Nova, no sábado (14), se apresentou à Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) na segunda-feira (16). O barbeiro estava na barraca em que trabalhava, quando o policial se irritou com um carro de som que estava parado em frente - mas que não teria relação com Neviton - e atirou na vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a arma que pode ter sido utilizada no crime foi apreendida e remetida para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia. A corporação informou que o investigador foi interrogado e liberado, uma vez que não havia elementos para uma prisão em flagrante.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o fato. A Correpol também vai instaurar processo administrativo disciplinar contra o servidor e representará pelo seu afastamento administrativo e cautelar do cargo de Investigador de Polícia Civil.

O responsável pelo tiro é um policial civil que era vizinho de Neviton, com quem mantinha uma relação amigável, ainda segundo os parentes. O barbeiro estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) e teve a morte encefálica confirmada pela família na segunda-feira (16).