Policiamento é reforçado em Pernambués após atentado com dois mortos

Duas pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas em Pernambués, na noite do domingo (11), em um ataque a tiros. Homens armados abriram fogo contra um grupo de pessoas na Rua das Flores, no bairro.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento está reforçado na região. Equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), 47ª CIPM, 23ª CIPM, Batalhão de Choque e Rondesp Central estão atuando no bairro para garantir a segurança.

Na noite de ontem, a 1ª CIPM foi chamada ao local após a denúncia do ataque. Segundo relatos, os bandidos chegaram em dois veículos de dados não anotados e dispararam contra as vítimas, que estavam em um bar. Alguns dos feridos estavam passando pelo local no momento e foram atingidos.

Dos oito baleados, dois - um homem e uma mulher - morreram no local. Os demais foram levados por moradores da região para o Hospital Geral do Estado (HGE). Os PMs isolaram a área e acionaram a Polícia Técnica. O casal morto ainda não foi identificado. Os baleados são Antonio de Jesus Cruz, 38 anos, Alexsandro Pereira, 35, Pedro Ramon Figueiredo da Costa, 38, Filipe dos Santos MOta, 26, Leandro Menezes de Oliveira, 30, e Antonio Carlos Bispo dos Santos, 42. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

O crime é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).