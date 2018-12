Policiamento volta ao normal na Santa Cruz após invasão de posto de saúde

O policiamento no bairro da Santa Cruz, no complexo penitenciário do Nordeste de Amaralina, voltou à normalidade nesta quarta-feira (12). O local havia recebido reforço no número de policiais depois que quatro homens entraram no posto de saúde e fizeram 16 pessoas de reféns, na segunda-feira (10). A unidade ainda não tem prazo para voltar ao funcionar.

Policiais reforçam a segurança no bairro após o crime (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Os homens tinham se envolvido em um tiroteio com policiais que deixou três suspeitos mortos e um PM ferido. Os quatro estavam fugindo da polícia quando invadiram o Centro de Saúde Osvaldo Caldas Campos e renderam 16 pessoas. Uma menina de 12 anos, que foi ao posto acompanhar a mãe, estava entre os reféns.

Após o crime, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que três unidades da Polícia Militar iriam reforçar o policiamento no bairro. Os militares que atuaram esses últimos dias eram da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Nordeste de Amaralina), Base Comunitária de Santa Cruz e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Nesta quarta, tudo voltou ao normal.

Unidade segue fechada após invasão (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o posto vai permanecer fechado por tempo indeterminado. A partir de segunda-feira (17), os pacientes que eram assistidos no local serão atendidos na Unidade de Saúde da Família (USF) Clementino Fraga (antigo 5º Centro), nos Barris, que terá equipes reforçadas para garantir a ampliação da assistência.