Policlínica de Escada é inaugurada em clima de festa no Subúrbio

Moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador se reuniram, na manhã desta quarta-feira (15), para acompanhar a inauguração da Policlínica de Escada. A unidade vai oferecer 14 mil consultas e exames por mês, o investimento foi de R$ 23 milhões e a intenção é zerar os procedimentos cirúrgicos que ficaram represados ao longo da pandemia de Covid-19.

O governador Rui Costa (PT) contou que essa é a 24ª policlínica construída pelo Governo do Estado e que as consultas serão agendas através do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Digital (https://sacdigital.ba.gov.br/) e pelo 0800 071 53 53. O horário de funcionamento será das 8h às 17h.

“Estamos atendendo na policlínica tanto a demanda de exames, como aquelas pessoas que precisam fazer exames pré-operatórios. Essa é a 24ª unidade entregue. A próxima será em São Francisco do Conde, uma obra que está sendo executada pelo Município, através de um convênio. A 26ª será em Ilhéus, e queremos inaugurar até o final do ano. Na unidade de Escada os moradores já podem começar a agendar as consultas”, contou.

Pacientes já cadastrados para fazer cirurgias eletivas e que necessitam de consultas complementares e exames pré-operatórios também serão encaminhados para o local. O investimento foi de R$ 23,2 milhões, sendo R$ 13,5 milhões em obras e R$ 9,7 milhões, em equipamentos. Um grupo de percussão animou o evento. A dona de casa Joanice Rodrigue, 55 anos, contou que está precisando de uma consulta com ginecologista e aproveitou a inauguração para visitar o prédio.

“Sempre que passava na porta dessa clínica ficava pensando quando ela seria inaugurada. A gente precisa de mais unidades de saúde porque a demanda é sempre grande, os postos andam sempre lotados. Vou agendar uma consulta pra mim com ginecologista e uma para meu pai que precisa passar pelo cardiologista”, disse.

Entre as especialidades disponíveis estarão anestesiologia, angiologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, urologia, cirurgia geral, ginecologia, pneumologia, dermatologia, reumatologia, anestesia e ortopedia. O acesso à farmácia clínica, enfermagem, psicólogo e nutricionista também estará à disposição da população.

Além disso, a policlínica disponibilizará exames com finalidades diagnósticas, tais como: ultrassonografia, ecocardiografia, tomografia, mamografia, eletrocardiograma, ergonometria, bem como citopatológico cérvico-vaginal/microflora e citopatológico de colo do útero.