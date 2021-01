Política & Economia: Sabia que a empresa mais incrível para trabalhar no Brasil está na Bahia?

Apesar do início de ano difícil, como o registrado pelo conjunto da economia brasileira, a Kordsa Brasil, que opera uma unidade no Polo Industrial de Camaçari, encerrou 2020 operando a pleno valor. A empresa que produz tecidos usados em pneus também recebeu no final do ano passado o reconhecimento como o lugar mais incrível para se trabalhar no Brasil, esultado da pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração (Fia) em parceria com o Uol.

O presidente da Kordsa Brasil, João Augusto Santos, conta que a empresa experimentou alguns meses de dificuldade no ano passado, mas desde agosto passou a registrar um ritmo de produção superior aos registrados antes da pandemia. “Tivemos um aumento significativo de demanda que reverteu os resultados do ano em termos de produção”, conta o executivo, que é o convidado do programa Política & Economia desta quinta-feira às 18h no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Ele será entrevistado pelo jornalista Donaldson Gomes (@donaldsongomes), editor do jornal.

Formado em engenharia Química pela UFBA com MBA em gestão empresarial e Finanças pela FGV, João Augusto possui mais de 20 anos experiência no ramo industrial atuando no setor de bebidas, petroquímico e têxtil.