Políticos baianos lamentam morte do senador Major Olímpio

Políticos baianos usaram as redes sociais para lamentar a morte do senador paulista Major Olimpio, de 58 anos. O senador teve morte cerebral confirmada na tarde desta quinta-feira, em decorrência de covid-19.



Ex-prefeito de Salvador e presidente do Democratas, ACM Neto disse que o país perdeu um parlamentar que sempre lutou por seus ideais.

"O Parlamento brasileiro perdeu um integrante que sempre lutou pelos seus ideais. Que Deus dê muita força aos familiares e amigos do senador Major Olimpio neste momento de profunda tristeza."



Petista lamentou morte do colega de senado

Colega de senado do Major, Jaques Wagner lembrou que apesar de divergências, teve uma boa convivência com Olimpio. O petista falou sobre a urgência de vacina para todos."Lamento a morte prematura do colega senador @majorolimpio, um líder combativo, com muita energia. Tínhamos divergências, mas um grande respeito e boa convivência. Me solidarizo com seus familiares e reafirmo a urgência de termos vacinas para todos os brasileiros e brasileiras."

O senador Otto Alencar também se manifestou sobre a morte do colega. Otto disse que sentirá falta do convívio com o político paulista.

“É com pesar e tristeza que recebi a notícia do falecimento do senador @majorolimpio. Sentirei falta da nossa convivência no @senadofederal. Solidariedade, apoio e força para sua família. Que Deus conforte o coração de todos. #Luto”

Otto disse que sentirá falta do colega parlamentar



Também integrante do senado federal, Angelo Coronel chamou Olímpio de combativo, corajoso e excelente colega.

“Infelizmente outra triste notícia. O Senador @majorolimpio é mais uma vítima da Covid-19. O Brasil perde um parlamentar corajoso, combativo e excelente colega. Deus conforte sua família e a todos que o seguiam."

Coronel chamou o Major de excelente colega

A deputada federal Professora Dayane Pimentel, colega de partido do senador Major Olímpio, divulgou nota onde afirma que a morte do senador é uma perda irreparável. A deputada, que preside o PSL na Bahia, disse que Olímpio deixa um legado lindo e honroso.

"A morte precoce do senador Major Olímpio é uma perda irreparável, ainda mais se observadas as circunstâncias dramáticas em que vivemos nesta pandemia que, infelizmente, o vitimou. As palavras do Major Olímpio sempre me impulsionaram, me ensinaram e me enchiam de vontade de lutar por um país melhor. Nesse mundo da política em que conhecemos tão poucas pessoas justas, honestas, corajosas, guerreiras e do bem, a ausência dessa voz será muito sentida não somente no Congresso, mas em nossa sociedade.

Meu coração e coração dos membros do PSL na Bahia estão em dor, em prantos. Rogamos que Major Olímpio descanse em paz, que Deus o receba de braços abertos assim como ele sempre recebia os amigos. O senador deixa ensinamentos e um legado lindo e honroso e estará eternamente em nossas orações.

Professora Dayane Pimentel. Deputada Federal e Presidente do PSL na Bahia"

Deputada Professora Dayane é partidária do Major