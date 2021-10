Pontaria recalibrada! Atacantes do Vitória voltam a balançar a rede após quase 40 dias

Depois de quase 40 dias, os atacantes do Vitória voltaram a encontrar o caminho do gol. Diante do Itabaiana, Fabinho e Marcinho estufaram a rede e ajudaram a construir o triunfo por 3x0 que classificou o Leão à terceira fase da pré-Copa do Nordeste. O meia Bruno Oliveira foi o autor do outro tento comemorado pertinho da torcida na noite de terça-feira (19), no Barradão. O duelo do regional marcou a reabertura do estádio ao público após um ano e sete meses.

O jejum de seis jogos sem marcar gols já havia sido quebrado pelo meia Eduardo na vitória por 1x0 contra o Sampaio Corrêa, no último dia 12, no Castelão, em São Luís, na 30ª rodada da Série B do Brasileiro, mas nenhum atacante do elenco conseguia assinar um tento desde 10 de setembro, quando Marcinho marcou na derrota por 2x1 para o Remo, no Barradão, na 23ª rodada do torneio nacional.

Aliás, Marcinho foi quem conduziu a reabilitação do setor ofensivo rubro-negro. O camisa 11 deu a assistência para o primeiro gol do atacante Fabinho com a camisa do Vitória. Depois, serviu Bruno Oliveira. Por último, tratou ele mesmo de fechar o placar no Barradão.

Foi a primeira vez que o Vitória venceu um jogo por três gols de diferença nesta temporada. A última vez que o Leão havia balançado a rede três vezes tinha sido há exatamente quatro meses, em 19 de junho, quando derrotou o Brusque por 3x1, no Barradão, com gols de Ygor Catatau, Soares e David, na 5ª rodada da Série B do Brasileiro.

Antes disso, empatou em 3x3 com o Unirb, na estreia do Campeonato Baiano, no Carneirão, com tentos assinados por Samuel, Ruan Nascimento e David. Depois, venceu pelo placar de 3x1 o Treze, na Copa do Nordeste, no Barradão, com Alisson Farias, Ygor Catatau e Samuel encontrando o caminho das redes. Pelo mesmo placar, também bateu o Internacional, na Copa do Brasil, no Beira-Rio. Na ocasião, Guilherme Santos, Samuel e Eduardo marcaram.

Na opinião do técnico Wagner Lopes, a atuação do setor ofensivo foi o ponto mais positivo do jogo contra o Itabaiana. "As finalizações, as triangulações, a gente dominar para frente, formar triângulos, usar ultrapassagem. Uma coisa que a gente estava fazendo pouco, que é o facão, que é fazer a diagonal. A gente estava com poucas movimentações assim. Hoje nós tivemos muitas. Eu ainda não tive acesso aos números do jogo, mas acredito que atacamos bem a última linha, criamos várias oportunidades. Isso é muito importante para o jogo de sábado", projetou.

Para o treinador, o desempenho e o resultado obtido na pré-Copa do Nordeste vão dar confiança aos jogadores do Vitória para o confronto com o Brasil de Pelotas, sábado (23), às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro, competição em que o rubro-negro vive situação bastante delicada. Dono do segundo pior ataque do torneio nacional, com 19 gols, o Leão amarga a zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 29 pontos.

"Serve para elevar a confiança, sim. E esses jogos são muito complicados. Porque, se você entra desatento, acaba tomando um gol e fica complicado. Muito importante para adquirir confiança, para poder ficar com gosto de vitória. Duas vitórias seguidas, não importa em qual campeonato. Isso é muito importante para o nosso momento", afirmou o técnico Wagner Lopes.

"Acredito muito nessa arrancada nossa. E, para isso, a gente precisa ter um desempenho da maneira que foi para melhor. A gente não pode achar que está bom. Tem que estar sempre buscando melhoria. E continuar contando com o apoio do nosso torcedor é fundamental para a gente sair dessa situação", convocou o comandante rubro-negro.

Jogos em que o Vitória marcou três gols na temporada:

17/02 - Unirb 3x3 Vitória - 1ª rodada do Campeonato Baiano - Carneirão - Gols de Samuel, Ruan Nascimento e David

04/04 - Vitória 3x1 Treze - 7ª rodada da Copa do Nordeste - Barradão - Gols de Alisson Farias, Ygor Catatau e Samuel

10/06 - Internacional 1x3 Vitória - 3ª fase da Copa do Brasil - Beira-Rio - Gols de Guilherme Santos, Samuel e Eduardo

19/06 - Vitória 3x1 Brusque - 5ª rodada da Série B do Brasileiro - Barradão - Gols de Ygor Catatau, Soares e David

19/10 - Vitória 3x0 Itabaiana - 2ª fase da pré-Copa do Nordeste - Barradão - Gols de Fabinho, Bruno Oliveira e Marcinho