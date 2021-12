Ponte Barra-Xique-Xique reduz tempo de deslocamento entre as cidades para dois minutos

Com extensão de 1km e construída sobre o Rio São Francisco, foi inaugurada nesta sexta-feira (3) a ponte ‘Luiz Felipe de Souza Leão’, que liga as cidades de Barra e Xique-Xique, no oeste da Bahia. O equipamento está situado na BA-160. A ideia é fortalecer o desenvolvimento do agronegócio, do turismo e do setor de geração de energia eólica na região, beneficiando mais de 2,5 milhões de habitantes de 21 municípios. Foram investidos R$ 133 milhões, de acordo com a Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan-BA).

Antes da obra, a travessia entre as cidades era feita através de balsas e barcos que atravessavam o rio. Considerando o tempo de espera, o trajeto poderia levar até 1h para ser completado. A partir de agora, o trajeto poderá ser feito em um período de aproximadamente dois minutos de carro.

O nome escolhido para a ponte é uma homenagem ao pai do atual vice-governador, João Leão (PP). A indicação foi aprovada por meio do Projeto de Lei nº 24268/2021, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, dia 23 de novembro. O pai do vice-governador era pernambucano e residiu no interior da Bahia nos anos de 1950. Fundou uma usina de açúcar no município de Barra e foi pioneiro na implantação de projetos de irrigação às margens do Rio São Francisco.