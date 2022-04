Ponte que dá acesso a praias famosas é incendiada em Porto Seguro

A ponte que dá acesso à Praia do Espelho, em Porto Seguro, ao distrito Caraíva, bem como ao município de Itaporanga, no sul da Bahia, foi incendiada na noite de quinta-feira (14). O fogo impediu a passagem e obrigou veículos pesados a fazerem um desvio de mais de 150 km.

O fogo já foi controlado e o acesso a carros de passeio foi liberado durante a manhã desta sexta (15). De acordo com a Secretaria de Turismo de Porto Seguro, uma obra temporária foi feita para que o trecho pudesse ser liberado rapidamente.

Em vídeo que está sendo veiculado nas redes sociais, o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, credita o ato a "vândalos que estão fazendo politicagem e destruindo o patrimônio público" e ressalta os prejuízos econômicos advindos da queima da ponte.

O prefeito diz que "não vai admitir" a situação, e promete consertar a ponte, mesmo sendo a obra responsabilidade do Governo do Estado.

O local, conhecido como Estrada dos Búfalos, é um trecho da BA 001. Procurada, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado informou que enviará um posicionamento sobre o caso na segunda-feira (18).

Não há informações oficiais sobre a autoria e motivação do incêndio. Entretanto, um vídeo gravado antes do incêndio mostra um morador ameaçando queimar a ponte, em protesto contra a obra que está sendo construída no local.

"Prefeito, estou aguardando o senhor entrar em contato comigo até segunda-feira, senão eu vou tomar uma providência, e vou tocar fogo. Chega, prefeito! Respeite a comunidade de Itaporanga, a comunidade de Caraíva e a Praia do Espelho", diz o homem. "O senhor me conhece. Quer briga? Vamos brigar na Justiça", finaliza o cidadão.