Ponto de drive-thru para vacina contra gripe, Fonte Nova passa por higienização

A Arena Fonte Nova, um dos pontos de drive-thru para vacinação de idosos contra a gripe em Salvador desde o início da semana passada, recebeu na manhã desta segunda-feira (30) uma ação de higienização por parte de profissionais da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Com roupas especiais, os funcionários, conhecidos como Agentes de Pulverização, limparam o ambiente utilizando uma solução de hipoclorito de sódio e água. A operação é realizada pela Prefeitura de Salvador em locais de grande circulação e nas proximidades de unidades de saúde e tem como objetivo combater a propagação da pandemia de coronavírus.

A ação de higienização na Arena Fonte Nova aconteceu antes da retomada dos trabalhos de vacinação, que começou às 8h desta seggunda e segue até as 13h.

A limpeza aconteceu não somente na parte externa, próximo de onde os carros passam para que as pessoas sejam vacinadas, mas também no interior do estádio, na área das arquibancadas e próximo ao gramado.