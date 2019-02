Ponto de ônibus fica destruído após motorista perder o controle de veículo

Um ponto de ônibus no final da Avenida Bonocô (Mário Leal Ferreira) ficou completamente destruído após um acidente de carro no começo da manhã desta terça-feira (19). De acordo com informações da Transalvador, um veículo modelo Hyundai HB20 de cor cinza se chocou contra o ponto de ônibus por volta das 5h30, deixando o motorista ferido. No momento do acidente, o ponto de ônibus estava vazio.

Ainda de acordo com a Transalvador, agentes de trânsito foram enviados para o local e o veículo já foi removido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento à vítima. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo, que não teve a identidade divulgada, era um motorista de um aplicativo de transporte. Ele se envolveu no acidente após ter cochilado no volante. Com a batida, o para-choque se soltou e ficou abandonado no local. Com o impacto, os vidros do abrigo de ônibus quebraram e a estrutura ficou retorcida. Passageiros estão pegando os coletivos em um outro ponto a menos de 50 metros do local.

Um agente de limpeza da Limpurb que foi acionado para fazer a remoção dos estilhaços de vidro disse que o motorista não teve ferimentos graves e que não havia nenhum passageiro ao seu lado.

