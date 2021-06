'Ponto importante', vibra Jonas após marcar primeiro gol pelo Bahia

Quando entrou no segundo tempo da partida entre Bahia e Red Bull Bragantino, na noite deste sábado (5), no estádio Nabi Abi Chedid, pela segunda rodada do Brasileirão, o volante Jonas tinha um objetivo claro: reforçar a marcação e impedir os avanços dos adversários.

Em campo, o volante, que tem fama de pegador, mostrou outra característica. A de herói. Foi dele, aos 40 minutos da etapa final, o gol que decretou o empate por 3x3 e impediu a derrota do tricolor fora de casa. Após o jogo, Jonas comemorou o primeiro tento com a camisa do Bahia e o ponto conquistado no Brasileirão.

“Jogo difícil, a gente saiu fazendo 2x0, eles empataram, depois viraram, mas a gente teve tranquilidade. É difícil jogar com os caras aqui. Nosso time marcou muito, mas na hora do contra-ataque pecamos um pouco. Mas o nosso time está de parabéns. Fico feliz, agradeço a Deus pelo gol. Foi um ponto importante fora de casa. Agora é descansar para o próximo jogo”, disse ele.

O próximo compromisso, inclusive, será decisivo para o Esquadrão. Na quarta-feira (9), o Bahia recebe o Vila Nova, às 19h, em Pituaçu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, em Goiânia, o Esquadrão levou a melhor e venceu por 1x0. Agora, o time baiano joga por um empate para avançar no torneio nacional.