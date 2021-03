Pontos de ônibus são remanejados na Avenida Adhemar de Barros

Em virtude das obras de revitalização da Avenida Adhemar de Barros, os pontos de ônibus localizados nas imediações da Praça Camaleão, em frente à Universidade Federal da Bahia (Ufba), foram remanejados temporariamente. A medida foi adotada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)..

O ponto sentido orla, que ficava em frente à Ufba, foi movido cerca de 150m para a frente do Condomínio Costa Cavalcante. Já o ponto sentido Avenida Anita Garibaldi foi movido aproximadamente 120m para a frente da Clínica Image. Não houve alteração nas linhas ou itinerário dos ônibus que atendem os locais.

Obras

Em fase de intervenções na microdrenagem e implantação de vala técnica de telefonia, o projeto de revitalização da Avenida Adhemar de Barros inclui a instalação de uma pista de caminhada e ciclofaixa no canteiro central. O trecho a ser beneficiado começa no monumento Mulheres do Brasil, conhecido como Gordinhas de Ondina, e segue até a Universidade Federal da Bahia (Ufba).

As obras, previstas para serem concluídas em agosto, incluem ainda, a arborização do local, com o plantio de novas árvores e melhorias na iluminação pública, com implantação de lâmpadas em LED. Também serão disponibilizadas vagas de estacionamento ao longo de toda a extensão do canteiro, em ambos os lados.