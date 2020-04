Pontos de Salvador serão iluminados de azul nesta quinta-feira

Vários pontos de Salvador receberão uma iluminação especial nesta quinta-feira (2). Durante a noite, uma luz azul brilhará em monumentos espalhados por diferentes bairros, em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado hoje.

Em Salvador, a principal iluminação ocorrerá no Elevador Lacerda, que costuma mudar de cor para fazer diversas homenagens. Além disso, receberão a iluminação especial as fontes luminosas das praças da Sé (Centro), Nossa Senhora da Luz (Pituba), 2 de Julho (Campo Grande) e Piedade. A ação é realizada pela Prefeitura, através da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Autismo é celebrado anualmente e tem o objetivo de alertar as sociedades e governantes sobre o transtorno do espectro autista. O distúrbio costuma se manifestar ainda nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social do indivíduo.

A partir desta sexta-feira (3), o Elevador Lacerda volta a ter uma iluminação na cor verde, em homenagem aos profissionais de saúde que atuam na luta contra o coronavírus.