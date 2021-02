Pontos de vacinação de Salvador encerram atendimento ao meio-dia nesta segunda

Os idosos com idade igual ou superior a 80 anos e trabalhadores da saúde podem buscar nesta segunda-feira (01), os pontos de vacinação disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), para receber a primeira ou segunda dose da vacina contra o coronavírus em Salvador. A imunização ocorrerá excepcionalmente das 08h às 12h em oito drive-thrus com 75 baias de vacinação e 19 postos fixos com 102 salas de vacina disponíveis.

Uma mega operação, neste sábado (27) e domingo (28), para ampliar a cobertura de vacinados na cidade, garantiu a aplicação do imunizante em aproximadamente 22 mil pessoas entre a primeira e segunda dose para o público alvo.

Confirma como funciona a vacinação:

1ª DOSE IDOSOS

Três drives e seis salas de vacina estão disponíveis para vacinação da primeira dose dos idosos com idade igual ou superior a 80 anos. São eles:

Drive: 5º Centro de Saúde, Parque de Exposições e Atacadão Atakarejo (Subúrbio)

Salas fixas: 5º Centro de Saúde, USF Resgate, USF Santa Luzia, USF Federação, USF Plataforma e USF Cajazeiras X.

1ª DOSE TRABALHADORES DA SAÚDE CADASTRADOS

O trabalhador da saúde que já estiver cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde pode se dirigir aos pontos de vacinação descritos abaixo portando cópia do último contracheque e documento oficial com foto.

Pontos de vacinação:

Drive: Arena Fonte Nova

Pontos fixos: USF Vista Alegre, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Nelson Piauhy Dourado e USF Curralinho.

1ª DOSE TRABALHADORES DA SAÚDE NÃO CADASTRADOS

Para o trabalhador da saúde que não estiver com o nome cadastrado, o mesmo deverá se dirigir aos locais indicados abaixo portando os seguintes documentos: as duas declarações disponibilizadas no site da SMS com preenchimento obrigatório do CNES, documento de identificação com foto, CPF e cópia do contracheque ou nota fiscal, ou carteira de trabalho atualizada. No caso de pessoa jurídica será aceito o contrato de prestação de serviço, no lugar do contracheque.

Pontos de vacinação:

Drive: Faculdade Bahia de Medicina (Brotas)

Pontos fixos: Faculdade Bahia de Medicina (Brotas) e Faculdade Católica (Pituaçu)

Vacina Express

O serviço de imunização domiciliar também estará disponível nesta segunda (01), com 200 vagas, preferencialmente para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Os idosos que estejam nas faixas etárias contempladas pela estratégia poderão fazer a solicitação do serviço através do site.