Por alta de casos de covid-19, cidade na Bahia decreta toque de recolher

A prefeitura de Serra Dourada, no Oeste do estado, decretou toque de recolher no município por 30 dias, a partir deste sábado (11). A medida envolve todo o período dos festejos juninos, inclusive a noite de São João. Todos os eventos festivos estão proibidos no município, seja de caráter público ou privado.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do município da última sexta-feira (10), o toque de recolher vale da 0h às 5h, em toda a cidade. Segundo a prefeitura, a medida foi motivada pelo aumento das notificações de covid-19 na cidade. No boletim epidemiológico de sexta, o município de 17 mil habitantes tinha 57 casos ativos. Nos próximos 30 dias, também está proibida a emissão de alvarás para autorizar eventos; aqueles que já foram emitidos estão suspensos.

Bares e quiosques só têm autorização para funcionar até 23h59. Durante o período do toque de recolher, também está proibida a locomoção à noite, assim como a permanência de pessoas em ruas, praças e equipamentos públicos. Só estão permitidos os deslocamentos para serviços de saúde ou farmácias.

"Recomenda-se que a população em geral permaneça em suas residências, evitando-se aglomerações e saídas não essenciais, a fim de diminuir ao máximo a possibilidade de contágio, principalmente àqueles relacionados aos grupos de risco", diz o prefeito Auzenildo Sousa Costa, no decreto.