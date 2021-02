Por conta da pandemia, Seap proíbe visitas sociais e religiosas em prisões da Bahia

A Secretaria de Administração Penintenciária e Ressocialização (Seap) informou nesta sexta-feira (19) que estão suspensas as visitas sociais e religiosas em todas as unidades prisionais do estado. O motivo da decisão é o aumento da taxa de contaminação pela covid-19 na Bahia.

"Essa medida preventiva visa minimizar os impactos causados por uma possível transmissibilidade da covid-19 no Sistema Penitenciário, como também, forçar a diminuição de possíveis vetores de contaminação em circulação nas ruas", diz a secretaria em nota.

A Bahia registrou 67 mortes e 4.017 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) na quinta-feira (18).

Desde 30 de janeiro, o estado não registrava mais de 4 mil casos de novas contaminações por dia. No mesmo período, 3.259 pacientes foram considerados curados da doença (+0,5%).

A Bahia terá toque de recolher em todo o estado, a partir da próxima sexta (19), das 22h às 5h, por sete dias, com possibilidade de prorrogação.