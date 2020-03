Por conta de coronavírus, Ufba sugere que viagens internacionais sejam adiadas

O aumento do número de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no Brasil fez a Universidade Federal da Bahia (Ufba), seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde (MS) tomar algumas decisões por cautela. Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (11), a universidade sugere que as viagens internacionais, quando possível, sejam adiadas, "e que a realização de eventos que promovam grandes aglomerações – em especial aqueles que reúnam públicos vindos de algum dos países onde esteja havendo transmissão local do coronavírus – seja reavaliada por seus respectivos realizadores, optando-se, quando possível, pela remarcação ou mesmo suspensão das atividades, até que cesse o surto internacional do coronavírus". Consulte aqui os eventos previstos para acontecer na Ufba.

Apesar do alerta, a Ufba informou que mantém, por enquanto, as atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, decisão tomada com base em informações oficiais divulgadas pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), MS e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O Brasil tem 34 casos confirmados da doença - dois deles na Bahia. Em Salvador, escolas têm recomendado que crianças que viajaram a países com casos da doença fiquem em casa.

A Ufba recomenda também aos membros da comuidade universitária que os visitantes que tenham chegado de viagem recente a algum dos países com registro de transmissão do novo coronavírus, e que estejam apresentando sintomas ou que tenham tido contato direto com pessoas com sintomas da doença, que procurem os serviços de saúde pública.

Educação em saúde

Ações de educação em saúde em locais sensíveis da Universidade, como as residências universitárias, o Restaurante Universitário e a Creche da Ufba, serão realizadas por um grupo especializado formado pelo Serviço Médico da Ufba (Smurb), com acompanhamento da Pró-reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas (Proae).

Toda a comunidade deve adotar "maior frequência de higienização das mãos, com água e sabão ou álcool gel - a ação mais simples e eficaz de prevenção - , de modo a minimizar as condições de transmissão de gripes provocadas por quaisquer tipos de vírus, reduzindo assim as possibilidades de eventual disseminação do Covid-19", diz a nota.