Por corte no orçamento, Bahia suspende atividades do time feminino

O time feminino do Bahia também vai ser afetado após a queda do tricolor para a segunda divisão. O Esquadrão suspendeu as atividades da equipe até abril de 2022 e dispensou as jogadoras.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (17), o Bahia informou que a decisão foi tomada por conta do corte de 50% do orçamento do clube para o próximo ano. O tricolor diz ainda que as atletas que possuem contrato até a próxima temporada vão seguir vinculadas ao Esquadrão.

"O projeto retornará em abril, com a mesma seriedade e objetivo de voltar ao Campeonato Brasileiro A1", disse o vice-presidente, Vitor Ferraz.

Através das redes sociais, a zagueira Aila lamentou a decisão do Bahia. "Hoje é o dia mais triste da minha vida", escreveu ela.

Após ter sido rebaixado na Série A1 do Brasileirão, o Bahia tem como principal objetivo voltar à elite do futebol feminino em 2022. Além da pausa nas atividades, a diretoria tricolor não deu mais detalhes sobre o time que vai disputar a Série A2.