Por imbróglio na renovação, Ronaldo é cortado da estreia do Vitória

Um dos destaques do Vitória na última temporada, o goleiro Ronaldo foi cortado da lista de relacionados para a estreia do Leão no Campeonato Baiano, nesta quarta-feira (17), às 19h30, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

O corte de Ronaldo da relação de atletas que vão para o jogo aconteceu após um impasse sobre a renovação do contrato do goleiro, que se encerra no final de 2021. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Além do imbróglio por conta do contrato, existe também o receio da comissão técnica em colocar o jogador em campo e acontecer uma recidiva da lesão muscular que o afastou da reta final da Série B.

Ronaldo já está recuperado e vem treinando na Toca do Leão. Nas atividades, ele tem revezado a titularidade com o goleiro Yuri, que deve iniciar a partida no Carneirão.

Essa não é a primeira vez que um jogador é cortado no Vitória por conta de contrato. No ano passado, o atacante Léo Ceará chegou a ficar afastado do elenco por não ter acertado a renovação. Após negociação, ele ampliou o vínculo apenas até o fim da temporada 2020 e foi reintegrado ao grupo.