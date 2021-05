Por nova escrita, Vitória recebe o Fluminense em decisão no Baiano

Escrever um novo capítulo na história do Campeonato Baiano e com desfecho bem diferente dos últimos dois anos. Esse é o objetivo do Vitória a partir das 19h30 desta quarta-feira (5), quando recebe o Fluminense de Feira, no Barradão, na última rodada da fase classificatória. Em 2019 e 2020, o rubro-negro ficou fora das semifinais. A vaga está novamente ameaçada.

“Vamos lutar até o fim, vamos jogar para classificar. Independente do que vier a acontecer nas partidas dos outros adversários”, prometeu o técnico Rodrigo Chagas logo após a derrota por 2x1 para o Jacuipense no domingo, a segunda dentro de casa no estadual - antes, havia perdido para o Doce Mel, por 1x0. O único triunfo no Barradão foi contra o Vitória da Conquista, por 2x0.

O discurso do treinador dá o tom da realidade, em que o Vitória precisa ficar atento a outras partidas. É que o time não depende mais apenas das próprias forças para se classificar. Quem estiver em campo focará no Fluminense, claro, já que só o triunfo interessa. Se perder ou empatar, o Leão estará eliminado.

O Vitória também ficará atento especialmente ao duelo entre Jacuipense e Bahia, em Pituaçu, caso este aconteça hoje - por determinação da Justiça do Trabalho, a partida foi suspensa porque descumpre o intervalo mínimo de 66 horas de descanso para os atletas, já que o Bahia enfrentou o Independiente na terça, mas a FBF impetrou mandado de segurança e aguarda um parecer.

Seja nesta quarta-feira ou em outro dia, se Jacuipense x Bahia terminar empatado, basta que o Leão faça seu dever de casa. Há ainda outras possibilidades de combinação de resultados.

Essa dependência dos rivais se deve ao fato do rubro-negro somar 10 pontos e ocupar a 6ª colocação. Os quatro primeiros avançam às semifinais e nas duas últimas temporadas o Vitória ficou fora do G4. Em ambas, terminou a fase classificatória na 5ª posição, com 13 pontos.

Em 2019, a rodada derradeira foi justamente contra o Fluminense de Feira, no Barradão. O Vitória precisava ganhar para garantir presença nas semis e o Flu não tinha chance de avançar, mas bateu o Leão por 2x0, com gols de Andrey e Gustavo. Seguiram adiante Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, Bahia e Vitória da Conquista.

Assim como atualmente, no ano passado o Vitória também não dependia só do seu resultado e ainda tropeçou ao empatar em 2x2 com o Doce Mel, que terminou a competição na vice-lanterna, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Maurício abriu o placar para o time do interior, Alisson Farias virou o jogo ao marcar duas vezes e Igor deu números finais. Bahia, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense e Jacuipense avançaram.

Nos dois anos citados, o Vitória viu o Bahia levantar a taça - o rival é o atual tricampeão e chegou a 49 títulos estaduais. A última vez que o rubro-negro ganhou o Campeonato Baiano foi em 2017, quando comemorou o feito pela 29ª vez.