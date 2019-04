Por novo patamar, Bahia estreia na Série A diante do Corinthians

O Bahia tem um desafio a partir deste domingo (28). Bicampeão brasileiro em 1959 e 1988, o tricolor nunca terminou a Série A entre os 10 primeiros colocados na fórmula de pontos corridos, adotada em 2003. Com o objetivo de acabar com esse tabu, a equipe estreia no Brasileirão às 16h, contra o Corinthians, na Fonte Nova.

"O primeiro objetivo é se manter na Série A por vários anos. Mas além disso, é buscar ser melhor do que os anos anteriores. Agora tem horas, dentro de campo, que as coisas não acontecem", afirmou o presidente Guilherme Bellintani, durante a semana.

As eliminações na primeira fase das Copas do Nordeste e Sul-Americana não estavam nos planos e levaram à demissão, no final de março, de Enderson Moreira, técnico que fez história no Fazendão. Em 2018, quando ele treinava o time, o Bahia alcançou sua melhor campanha na Série A de pontos corridos, o 11º lugar. Adversário de hoje, o Corinthians lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada e acabou em 13º no ano passado.

Quem comanda a equipe na largada do Brasileirão é Roger Machado, que está no comando há menos de um mês, “Vamos estrear em casa, diante do nosso torcedor. Tenho certeza que o estádio vai estar cheio, e a gente quer conquistar o triunfo. (...) A expectativa é de casa cheia. Estreia no Brasileiro, campeão baiano, classificado na Copa do Brasil. Não tem outro cenário e nosso torcedor vai nos incentivar”, convoca o treinador.

Campeões estaduais em 2019, Bahia e Corinthians fizeram valer o mando de campo nos confrontos das duas últimas edições do Brasileirão. Nos quatro jogos, foram dois triunfos do Esquadrão em Salvador e dois do alvinegro em São Paulo.

Com a ajuda da torcida, Roger quer manter a escrita na Fonte Nova. “Expectativa é iniciar bem. São sete jogos até a parada para a Copa América. Depois tem um período bom para treinar. Ideia é iniciar bem”, frisou o treinador, que errou as contas. Na verdade, serão nove adversários até lá.

A Copa América será disputada de 14 de junho a 7 de julho e durante esse período não haverá jogos da Série A. O campeonato para na véspera e recomeça no dia 13 de julho. Antes da pausa, além de Corinthians, o tricolor enfrenta Botafogo, Avaí, Athletico-PR, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Ceará e Internacional.

No ano passado, foram 12 partidas até a pausa para a Copa do Mundo na Rússia e o Bahia não soube aproveitar o início da competição. Após três triunfos, três empates e seis derrotas, passou o Mundial na zona de rebaixamento. Guto Ferreira havia sido demitido após a 9ª rodada e o auxiliar técnico Cláudio Prates atuou como interino nas outras três até a chegada de Enderson Moreira.