Por onde um síndico deve começar a gestão de um condomínio?

Fui eleita síndica do condomínio onde moro, mas será a primeira vez que vou exercer esta função. Gostaria de saber por onde começar e como organizar a gestão. - Lygia Sampaio

A primeira coisa que deve fazer é analisar minuciosamente a situação em que está recebendo a documentação e as finanças do condomínio. Posteriormente, levantar as necessidades mais urgentes e apresenta-las à assembleia de Condôminos para traçar prioridades.

Moro num condomínio de casas, e recentemente houve um incêndio na casa de uma vizinha, causado por curto circuito na fiação. Foi um prejuízo enorme. De quanto em quanto tempo devemos fazer manutenção em casa? É aconselhável ter seguro para esses casos? - Marcelo Bittencourt

Imagine se este incêndio tivesse acontecido em um prédio de apartamentos. Muito provavelmente teria afetado outras unidades e os prejuízos seriam bem maiores. Não há um período para manutenção, elas devem ser feitas sempre que necessário e as pessoas devem estar atentas para isto. Nenhum bem, seja ele móvel ou imóvel, deve ficar um minuto sequer sem seguro.

A contabilidade é um item obrigatório na gestão do condomínio? - Anônimo

Sem dúvida nenhuma. A contabilidade é a chave do segredo de uma boa gestão. Sem ela, não há como manter organizados os documentos, os compromissos e as finanças do condomínio.

Administro um condomínio onde moram pessoas da mesma família e tenho dificuldade em implantar algumas medidas, pois os moradores resistem. Como administrador, estou sujeito a multas ou penalidades, caso aconteça algo por conta dessa resistência? Como me proteger? - Daiana Lima

Estas resistências que porventura prejudiquem o condomínio devem ser notificadas a todos os condôminos de forma a não deixar duvidas de quem é a responsabilidade, assim se evitará que o sindico/administrador fique exposto a sanções previstas em lei.



Todo condomínio precisa ter certificado digital? Pra que serve a certificação? - Antônio Lacerda

Sim. Agora todo condomínio é obrigado a ter um certificado digital para que possa fazer a transmissão das informações mensais aos órgãos fiscalizadores das suas atividades, principalmente de dados referentes aos funcionários (férias, horas extras, demissão admissão etc.). O certificado é a assinatura digital do responsável pelo condomínio. O SECOVI emite estes certificados com desconto para todos os condomínios.



* É presidente do Secovi-Ba, entidade que representa os condomínios.