Por prevenção, Vitória suspende todas as atividades do futebol

O treino desta terça-feira (17) foi o último do Vitória pelos próximos dias. O clube decidiu suspender as atividades do futebol por tempo indeterminado para evitar a disseminação do coronavírus Covid-19, pandemia mundial que já tem 14 casos confirmados na Bahia, sendo cinco em Salvador.

O clube havia paralisado as atividades das categorias sub-14 e agora parou os trabalhos em todos os setores da divisão de base e do elenco profissional - tanto o time principal quanto o de transição.

Em nota, a diretoria informou que os colaboradores, "devidamente orientados pela equipe médica do Esporte Clube Vitória com relação à adoção das medidas necessárias à preservação da saúde neste momento, desempenharão suas funções de forma remota".

Todo o complexo do Barradão (estádio, academias, alojamentos, centro de treinamento e afins) ficará fechado até o fim da crise.

A agenda do Vitória na semana previa um duelo com o Ceará quarta-feira (18), no Barradão, pela Copa do Brasil; contra o Botafogo-PB no sábado (21), fora de casa, pela Copa do Nordeste; e contra o Bahia de Feira no domingo (22), pelo Baiano, em seu estádio. Já o time feminino tinha um compromisso contra o Iranduba sábado (21), em casa, pelo Brasileirão feminino. Todas essas competições estão suspensas.

Confira a nota do Vitória na íntegra:

"O Esporte Clube Vitória, diante das orientações do Ministério da Saúde em razão da pandemia de Coronavírus (Covid-19), bem como dos recentes Decretos do Governo do Estado da Bahia e do Município de Salvador e, ainda, diante da paralisação das competições esportivas que disputa, face aos recentes comunicados das entidades de administração esportiva – CBF, FBF e Liga do Nordeste -, vem a público informar que suspendeu as atividades da equipe profissional de futebol e das suas divisões de base por tempo indeterminado, com programação de reavaliação da crise em até 15 (quinze) dias.

De igual forma, informa que seus colaboradores, devidamente orientados pela equipe médica do Esporte Clube Vitória com relação a adoção das medidas necessárias a preservação das saúdes neste momento, desempenharão suas funções de forma remota, salvo a permanência de um quadro mínimo para a realização de atividades que não puderem ser interrompidas neste momento, pelo que o Complexo Barradão estará fechado até o fim da crise.

Permaneceremos informando nossos torcedores, nossos associados, aos setoristas esportivos e à sociedade baiana sobre as nossas rotinas e novidades do Clube por meio de nossos canais de comunicação.

É nosso dever, por fim, ressaltar a importância da cooperação da comunidade na presente situação, sobretudo mediante a observância das orientações preventivas dos órgãos de saúde, para que a crise seja debelada e possamos retomar a normalidades das nossas atividades o quanto antes.

A Direção"