Por que cuidar dos colaboradores é essencial para o crescimento da empresa?

O crescimento da empresa não é obra do acaso. É possível mapear causas que, frequentemente, impulsionam as organizações na realização de seus objetivos. Hoje, a principal delas é cuidar dos colaboradores.

Para entender essa relação, a Universidade da Califórnia realizou estudo sobre a importância da felicidade no trabalho. Entre os resultados, os colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 3 vezes mais criativos e vendem 37% mais.

Então, que tal entender mais a fundo como os cuidados com as pessoas influenciam o crescimento da sua empresa? Continue a leitura e veja como funciona na prática!

A importância de cuidar dos colaboradores

As iniciativas para cuidar das pessoas, como ter um bom processo de recrutamento, atuar para a integração do colaborador, criar condições para que as pessoas se desenvolvam e oferecer um excelente ambiente de trabalho, fazem a diferença. Afinal, a empresa tem mais chances de contar com talentos e de tirar o melhor dos profissionais no dia a dia.

As vantagens construídas a partir de uma excelente experiência no trabalho podem ser vistas em diversos pontos. Confira os principais benefícios.

Aumentar a produtividade

A produtividade é inseparável da satisfação do colaborador. Os profissionais são parceiros do negócio e dão o melhor de si quando a empresa satisfaz suas necessidades: salário adequado, qualidade de vida, reconhecimento, bons relacionamentos, etc.

Ter pessoas mais empenhadas

Os colaboradores terão mais atitudes de comprometimento para com o trabalho se estiverem satisfeitos. Haverá, por exemplo, pouca necessidade de microgerenciamento, pois o líder não terá de cobrar o tempo inteiro para que o serviço seja concluído.

Melhorar o engajamento das equipes

As equipes estarão mais comprometidas com os objetivos da empresa. À medida que a organização satisfaz necessidades, os colaboradores começam a enxergar os objetivos empresariais (aumentar as receitas, reduzir custos, melhorar a participação no mercado, etc.) como objetivos comuns.

Aumentar a qualidade das entregas

Pensamentos como “tanto faz” e “não preciso disso”, que antecedem um trabalho malfeito, não são tão comuns com colaboradores felizes. Há um porquê de realizar entregas dentro dos padrões de qualidade desejados, que vai influenciar o comportamento.

Atender bem ao cliente

O estado emocional afeta como o colaborador se relaciona com os demais. Todo mundo já teve um dia ruim, em que não conseguiu dar a melhor atenção para as pessoas ao redor, não é mesmo? Agora, o que acontece com o atendimento ao cliente se todos os dias na empresa forem dias ruins?

Melhorar a imagem de marca

A felicidade no trabalho se torna um atributo positivo para a organização, que será associado a sua imagem de marca. Aliás, é um ótimo começo para desenvolver uma estratégia de employer branding e melhorar a capacidade de atrair talentos. “Um lugar de pessoas felizes” é um posicionamento de marca bastante comum, nesse sentido.

Esse reconhecimento da empresa que adota medidas para cuidar dos colaboradores é um dos benefícios da jornada de certificação. Para ser elegível a conquistar o selo GPTW, a empresa precisa alcançar um índice de confiança acima de 70 pontos na pesquisa de clima organizacional.

Se os colaboradores estão felizes, percebemos o aumento da satisfação e confiança na empresa, o que será capturado pela pesquisa de clima. Logo, as chances de ser elegível para receber o selo GPTW e conquistar essa validação para marca empregadora aumentam significativamente.

Os principais cuidados com os colaboradores

Para cuidar dos colaboradores e promover o crescimento da empresa, os gestores precisam considerar duas perspectivas: individual e contextual. Na primeira delas, está a motivação do colaborador, enquanto na segunda o clima organizacional.

Um profissional motivado dentro de um ambiente de trabalho adequado é quem tem mais chances de ser engajado, empenhado e produtivo. Aliás, esses fatores influenciam um ao outro.

Dificilmente alguém estará motivado diante de um clima organizacional ruim, assim como a baixa motivação torna o clima “pesado”. Veja os cuidados para trabalhar essas perspectivas e aumentar a felicidade dos colaboradores.

Aplique a pesquisa de clima organizacional

O primeiro passo é entender qual é o estágio da empresa em relação ao cuidado dos colaboradores. Isso pode ser feito com a aplicação da pesquisa de clima organizacional, em que os profissionais serão escutados sobre como é trabalhar na empresa.

Nesse sentido, os resultados esclarecem a situação quanto à experiência, relação com líderes, bem-estar, benefícios e demais condições do ambiente de trabalho. Logo, funcionam como ponto de partida para cuidar melhor dos colaboradores.

Mantenha um bom ambiente de trabalho

O ambiente de trabalho deve ser agradável em diferentes níveis. O aspecto físico (cores, objetos, design, etc.), relações desenvolvidas, tratamento oferecido aos colaboradores, segurança contra acidentes, tudo isso deve ser considerado.

Desenvolva os profissionais

Nesse contexto, devem existir condições para que as pessoas possam se desenvolver. Assim como a empresa muda e evolui com o passar do tempo, a relação de parceria inclui as condições para que o talento consiga crescer junto com a organização. Logo, é fundamental pensar em planos de desenvolvimento, treinamentos, aconselhamentos, feedbacks, etc.

Promova uma boa relação entre os colaboradores da empresa

As empresas são ambientes em que as pessoas passam boa parte de suas vidas. Por isso, é importante que existam relações de camaradagem, lealdade e confiança, que tornem esse período mais agradável para todos os envolvidos.

Incentive a programas de bem-estar

Cuidar do colaborador inclui a atenção à saúde física e mental no trabalho. Aliás, essa segunda questão vem recebendo atenção especial em muitas empresas. Estresse, Síndrome de Burnout, depressão e ansiedade são exemplos dessas preocupações recentes.

Estimule a confiança no líder

Os líderes são peças-chave para cuidar dos colaboradores. Embora o RH exerça um papel importante, quem geralmente atua para realizar as estratégias de gestão de pessoas no dia a dia são os responsáveis pelas equipes. É o líder que estará entusiasmado pelo crescimento do colaborador na equipe, que vai mediar conflitos entre colegas, que dará um tratamento respeitoso diante de um erro e assim por diante.

O planejamento de um ambiente saudável

Para construir um ambiente saudável, o ideal é que a empresa avalie suas práticas e entenda quais são os pontos de melhoria. Ainda assim, é possível indicar ações que podem inspirar mudanças na sua empresa.

Fomente uma cultura de confiança

A cultura da empresa precisa trazer valores organizacionais que melhorem a qualidade do ambiente de trabalho. Entre os diversos atributos, a confiança é um dos mais importantes e deve ser incentivada pela organização.

Uma cultura de confiança existe quando as relações baseadas em confiança são altamente valorizadas. Isso ocorre quando os funcionários:

acreditam nos seus líderes (competência, comunicação e honestidade);

acreditam que são tratados com respeito, como pessoas e profissionais;

acreditam que estão em um local de trabalho justo.

A confiança não existe somente entre funcionários e líderes, também flui entre colegas, acelerando decisões e melhorando a colaboração. Organizações que possuem uma cultura de alta confiança desfrutam de alto comprometimento dos funcionários, maior permanência de talentos, melhor desempenho no mercado de ações e maior lucratividade.

Ofereça flexibilidade

A flexibilidade nas entregas da empresa para os colaboradores é uma solução para melhor atender as necessidades. As pessoas são diferentes e vivenciam momentos diferentes, e quanto mais personalizada for a entrega maiores as chances de satisfação.

Um bom exemplo são os benefícios flexíveis. Um profissional pode estar bastante interessado em um curso profissionalizante, outro desejar entrar na academia e um terceiro preferir mais recursos para sair das dívidas. Assim, é melhor que cada um possa montar o pacote que melhor atenda às suas necessidades.

Dependendo das características da empresa, os horários também podem ser mais flexíveis. São muitas as alternativas admitidas na legislação, como home office, trabalho híbrido, regime parcial e compensação de jornada.

Invista nos profissionais

Boa parte da felicidade no trabalho tem a ver com a reciprocidade. Assim, uma boa prática é investir no desenvolvimento do colaborador e mostrar que a empresa está disposta a ajudar as pessoas a crescerem.

Quando duas EVPs são comparadas, a proposta de valor que mais influencia a permanência de talentos não é baseada em bonificações e salários. Conforme as pesquisas do GPTW, a perspectiva de crescimento é o principal fator de permanência. Aliás, qualidade de vida e estabilidade são, respectivamente, os próximos elementos na lista de prioridades.

Um concorrente, por exemplo, pode igualar ou superar o salário oferecido a um talento da sua empresa, bastando a disponibilidade orçamentária para isso. Já questões como crescimento, qualidade de vida, relação com líderes, etc. são construções de mais longo prazo. Logo, uma EVP mais difícil de igualar.

A importância de conhecer a empresa

Um diferencial ao cuidar dos colaboradores é conhecer a empresa. É importante valorizar os pontos positivos da organização, entender quais são as principais lacunas e encontrar soluções compatíveis com as características do negócio.

O diagnóstico organizacional é a ferramenta desenvolvida pelo GPTW para entender, de fato, a realidade da empresa e encontrar soluções para atingir os resultados. É o check-up completo: clima organizacional, cultura da empresa, ambiente interno e externo, tudo é levantado.

A base de comparação é o benchmarking das melhores empresas para trabalhar. Imagine, por exemplo, que você já enxerga problemas nas relações entre os colaboradores. Como dimensionar o problema? E como encontrar uma solução?

O benchmarking é uma prática para definir modelos com base nas melhores práticas, e você saberá quão distante está delas. Além de dimensionar o problema, é possível analisar qual foi o caminho percorrido por quem já superou desafios similares, levantando soluções para um plano de ação.

Ao final, a Jornada de Certificação GPTW será o reconhecimento da transformação da empresa em um excelente lugar para trabalhar, mostrando que a organização é efetiva em cuidar dos colaboradores. Assim, além dos benefícios da satisfação e confiança no trabalho, você terá mais facilidade para construir a marca empregadora e atrair talentos para impulsionar ainda mais o crescimento da empresa.

