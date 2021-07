Por que há um boom no Litoral Norte da BA? Leia especial do CORREIO e descubra

Nos últimos tempos, a gente vem percebendo uma fuga de Salvador em direção ao Litoral Norte. Compreensível, não é? Em um momento como o que vivemos, as pessoas desejam bem-estar, saúde integral, respirar ar puro e viver uma vida mais tranquila. Parece que acordamos para muitas questões.

Esse movimento de pessoas da capital, que transformaram as suas casas de veraneio em primeiras residências, já impactou no surgimento de uma nova infraestrutura naquela região. Saúde e educação são setores que vêm crescendo, por exemplo. O surgimento de novos serviços significa, também, geração de novos empregos, notadamente, neste momento, na construção civil. O boom do Litoral Norte é um mundo de possibilidades se abrindo.

Qual é o baiano que vive, hoje, em Salvador e não quer saber com o que pode contar no Litoral Norte, para dar uma fugidinha no final de semana, trabalhar em home office ou até começar a acalentar um sonho de mudança? Que ser humano não quer ter um quintal para colher frutas frescas e mudar de assunto nessa avalanche que vivemos? Se for perto do mar, gostamos ainda mais.

O que significa esse comportamento? Quais são as possibilidades reais de mudança para diferentes bolsos? É necessário que a mudança seja definitiva ou há meios de fazer um "test drive"? Que serviços já estão consolidados para toda a família?

O Jornal Correio, ao perceber a tendência, fez uma apuração do que está acontecendo, estruturou as informações e apresenta, agora, o que surge como uma alternativa de vida para baianos e visitantes. Nesse trabalho, trazemos à tona as mudanças e transformações, traduzimos movimentos e apontamos caminhos.

A nossa equipe foi a campo, investigou e entrega esse conteúdo com tratamento de apuração muito rigoroso, cuidado por nossos melhores profissionais. A gente fez uma curadoria do que é mais importante, interessante e promissor. Apresentamos, para você, o que consideramos que há de melhor.

Ainda que a troca de endereço não seja seu desejo pessoal, importa saber quais são as oportunidades de investimento que, com esse movimento, se abrem. No setor imobiliário, no comércio e no turismo, por exemplo. O boom do Litoral Norte é uma realidade que interessa a todos nós e sobre a qual ainda há muito o que falar. Quer saber disso e de muito mais?

Então, abaixo leia o caderno especial sobre o tema publicado na edição deste final de semana do CORREIO.

Além disso, acompanhe programas ao vivo, vídeos e podcast até 29 de julho nas nossas redes sociais e pelo site https://www.correio24horas.com.br/BoomdoLitoralNorte/.

