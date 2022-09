Por que não existem fotos da rainha Elizabeth II grávida?

Das três vezes em que Kate Middleton esteve grávida, houve alvoroço entre os que acompanham a família real. Nas redes sociais, muitos tentaram adivinhar o sexo dos bebês e os nomes que seriam escolhidos para cada um. O mesmo aconteceu com a gravidez de Meghan Markle, quando esperava seu primogênito, Archie, e também com a princesa Diana, enquanto ela esperava dar à luz a William e Harry. Apesar disso, não há registros divulgados da rainha Elizabeth II grávida, mesmo embora ela tenha tido quatro filhos.

A ex-monarca engravidou quatro vezes, entre 1948 e 1964. Na prole: rei Carlos III, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward. Todas as gestações, no entanto, não foram anunciadas. Quando grávida, o Palácio de Buckingham comunicava simplesmente que ela “interromperia seus deveres reais por um curto período de tempo”, segundo a Harper’s Bazaar.

Segundo o The New York Times, em 1948, o palácio divulgou uma notificação que dizia: “Sua Alteza Real, a princesa Elizabeth, não realizará compromissos públicos após o final de junho”. Meses depois, ela dava luz à Charles. Ela também não tirava fotos com os recém-nascidos. Os bebês só foram apresentados semanas depois.

É que, não só a gravidez era uma espécie de tabu na época, como, segundo publicações especulam, a rainha não era muito fã desse estágio de seu corpo.

Ela considerava até mesmo a palavra gravidez “vulgar”, na época. Ao invés disso, ela especificamente pedia para que as pessoas que se referissem a mulheres grávidas dizendo que elas estavam “no caminho da família”.

The Crown

Após a morte da Rainha Elizabeth, a audiência da série The Crown na plataforma de streaming Netflix registrou um aumento exponencial, no Reino Unido. A série, produzida por Peter Morgan, mostra a trajetória da monarca inglesa, com bastidores sobre a vida real.

De acordo com dados divulgados pela revista Variety, a quantidade de visualizações da série registrada entre 9 e 11 de setembro - a monarca inglesa faleceu no dia 8 - entre o público do Reino Unido é 800% maior que a contabilizada uma semana antes, entre os dias 2 e 4.

Os cálculos foram feitos a partir de dados extraídos do TV Time, aplicativo de rastreamento de TV e filmes da Whip Media, que tem mais de 22 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

Nos Estados Unidos, a audiência do seriado também obteve crescimento expressivo, de 400%, em igual período. Já na França, o número de pessoas interessados no programa triplicou. Mundialmente, estima-se que o público da série tenha quadruplicado de um fim de semana para o outro.