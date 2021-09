Por que o clima de Salvador muda tanto? Entenda o motivo

Antes de sair para ver a crush, o soteropolitano olhou pro céu e não enxergou uma unidade de nuvem. Passou o perfume, vestiu sua bermuda e camiseta para aguentar o calor e partiu. No curto caminho até o ponto de ônibus, o cinza já começou a aparecer e, de repente, o cacau caiu. Pra não desalinhar o topete, correu até o ambulante mais próximo para sacar um guarda-chuva. Ao abrir a proteção, o anticlímax: nenhum pingo, e o abafamento já mandava um "oi, sumido".

Variações dessa confusão no clima podem ser contadas por qualquer um que já botou os pés em Salvador, onde a aleatoriedade meteorológica parece desafiar as explicações de Maju Coutinho.

Sol, chuva, vento, abafamento e frio trocam de posição tão rápido nessa orgia climática que fica impossível saber como estará a situação daqui a 10 minutos. Não raro, o céu adquire a aparência de um sorvete de dois sabores, com um lado cinza escuro e o outro totalmente claro.

Essas mudanças drásticas despertam a curiosidade dos habitantes de soterópolis e provocam memes na internet.

Mas, afinal, qual a causa desta variabilidade toda?

A meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que esse fuzuê é causado por uma soma de fatores como proximidade do mar e posição geográfica.

"Não é que seja algo anormal. Esse mesmo fenômeno é observado na maioria do litoral do Nordeste, por exemplo, onde as temperaturas são altas por conta da proximidade da Linha do Equador e pela ação do mar, pois temos uma grande disponibilidade de vapor de água", esclarece a especialista.

Nem precisa de frente fria

Com tanta umidade, as chuvas se tornam frequentes. Com isso, mesmo em dias secos, sem ação de alguma frente chuvosa mais intensa, a simples evaporação do mar, causada pelas altas temperaturas, pode provocar algumas garoas isoladas.

Essas formações ocorrem principalmente em regiões da cidade com muitas árvores, como nas proximidades dos parques de Pituaçu e da Cidade.

Outro fenômeno que ajuda na passagem rápida de algumas nuvens de chuva é o vento vindo do oceano. Como há uma diferença de pressão entre lugares com terra e com mar, a tendência é que as frentes se desloquem das águas para o continente, trazendo algumas nuvens solitárias no meio do processo.

Anne Lottermann de Kill Bill pra anunciar o calor matador de Salvador

Boa noite, Anne Lottermann

E todo esse caos, na verdade, é benéfico para Salvador. "Por isso você não vê as temperaturas aqui subirem muito, na casa dos 40ºC, ou baixarem dos 20ºC com regularidade. O vento e as chuvas constantes ajudam a controlar a temperatura, evitando frio e calor extremo", revela.

A ausência desse efeito pode ser sentido aqui do ladinho, em Feira de Santana. De dia, tem um sol para cada um, pois os raios batem direto no solo sem a umidade para amortecer.

De noite, ocorre o contrário: a radiação se perde rapidamente, fazendo as temperaturas despencarem mais de 10 graus em questão de minutos.